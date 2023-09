Geht da etwa was? Miley Cyrus flirtete mit Ariana Grande

Sie kann einem Flirt nicht widerstehen! Miley Cyrus (30) ist seit dem Jugendalter ein Superstar. Das frühe Leben im Rampenlicht bringt auch jede Menge berühmte Freunde mit sich. So sind die einstige Hannah Montana-Darstellerin und Ariana Grande (30) schon seit vielen Jahren gute Freundinnen. Die beiden Sängerinnen haben auch einen gemeinsamen Song und standen schon öfter zusammen auf der Bühne. Nun erinnert sich Miley daran, wie sie sich bei einer gemeinsamen Performance an Ariana ranmachte.

In einem Video auf TikTok schaut sich die "Used To Be Young"-Sängerin ein älteres gemeinsames Cover mit Ariana an. Beide trugen kuschlige Overalls und sangen den Song "Dont Dream It's Over" von Crowded House. "Ich habe mit ihr geflirtet und sie war ein bisschen verängstigt", erinnert Miley sich. Sie stellte ihrer Freundin Fragen zu ihrem Tier-Einteiler und brachte sie dazu, eine ihrer Gesangseinlagen zu verpassen. Trotzdem hatten sie jede Menge Spaß.

Weniger erfreulich ist für die Sängerin das Tourleben. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern empfindet sie auf Tour zu gehen als ungesund. "Jeden Tag die Beziehung zwischen dir und anderen Menschen als Subjekt und Beobachter zu haben, ist nicht gesund für mich, weil es meine Menschlichkeit und meine Verbindung auslöscht", erklärt Miley.

Getty Images Miley Cyrus, März 2023

Getty Images Miley Cyrus und Ariana Grande beim One Love Manchester Konzert

Getty Images Miley Cyrus bei dem iHeartRadio-Music-Festival in Las Vegas, 2019

