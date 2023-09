Paris Hilton genießt die Sommertage mit ihrem Sohn Phoenix

Was für ein niedlicher Anblick. Anfang dieses Jahres hatte Paris Hilton (42) für eine große Überraschung gesorgt: Sie und ihr Mann Carter Reum hatten per Leihmutter ihren Sohn Phoenix auf der Welt begrüßt. Seitdem genießen sie ihr Familienleben in vollen Zügen, was das It-Girl gerne mit niedlichen Schnappschüssen im Netz festhält. So nun auch wieder: Paris teilt supersüße Bilder mit Phoenix im Pool.

Auf Instagram postet die Mama einige Bilder von sich und ihrem kleinen Jungen: Während die Beauty einen schwarzen Badeanzug mit einem gleichfarbigen Hut und einer großen Sonnenbrille trägt, planscht ihr Sohnemann in einem blauen Schwimmanzug und einem Hut im Wasser. Die 42-Jährige wiegt ihren Spross die ganze Zeit über in ihrem Arm und schenkt ihm liebevolle Blicke. "Ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Tag-der-Arbeit-Wochenende, wir hatten es auf jeden Fall", schwärmt die Blondine unter ihrer Fotoreihe.

Wie sehr Paris ihr Mutter-Dasein genießt, machte sie bereits deutlich. "Ich kann es kaum erwarten, bis er laufen und sprechen kann", plauderte sie gegenüber US Weekly aus und fügte dem hinzu: "Ich kann alle Feiertage kaum erwarten – und den Osterhasen und die Zahnfee und den Weihnachtsmann und dass ich meine Kindheit wieder ausleben kann."

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihr Sohn Phoenix

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im Juni 2023

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, Juli 2023

Anzeige

Wie findet ihr die Bilder von Paris und Phoenix? Die sind megasüß! Ich finde sie nicht so spannend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de