Paris Hilton möchte Tochter London bald endlich zeigen!

Seit vier Monaten ist Paris Hiltons (43) Tochter London auf der Welt – bislang zeigte das It-Girl aber immer nur ihr erstes Kind Phoenix (1). Viele Fans wurden daher stutzig und fragten sich, wo Paris' Tochter wohl steckt. Jetzt betont die DJane im Interview mit E! News: "Ich werde sie bald der Welt zeigen, weil jeder danach fragt." In den ersten Monaten teilte sie noch keine Bilder der Kleinen, um sie zu schützen. "Ich habe das Gefühl, dass mein Leben einfach so öffentlich ist, also wollte ich mein kleines Mädchen einfach für mich behalten", führt die Beauty aus.

Dass Paris nichts von ihrer Tochter postet, bedeutet aber nicht, dass es Probleme in ihrer Familie oder mit ihrem Ehemann Carter Reum gibt. "Ich habe eine unglaubliche Zeit. Ich war noch nie so glücklich. Sie sind die süßesten kleinen Engel", schwärmt die Hotelerbin außerdem in dem Interview. Auch eine zweite Tochter könnte sich Paris vorstellen: "Ich hätte gerne eine Schwester für London, weil meine Schwester und ich eine so enge Beziehung haben. Ich weiß es nicht. Ich genieße die Zeit mit den beiden im Moment einfach so sehr. Aber das wäre schon toll."

Mit ihrem Wunsch, ihre Tochter vorerst vor den Augen der Öffentlichkeit zu schützen, ist Paris nicht alleine. Ihr Partner Carter sieht das nämlich ganz ähnlich, wie er kürzlich auf Instagram deutlich machte. "Ich bin noch nicht ganz bereit, sie mit der Welt zu teilen, aber sie ist bezaubernd und sieht genauso aus wie ihre Mama", reagierte er auf die Nachfrage eines Fans, der sich über die Abwesenheit von London gewundert hatte.

Instagram / parishilton Paris Hilton, Carter Reum und ihr Sohn Phoenix, 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix und ihrem Mann Carter

