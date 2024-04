Paris Hilton teilt endlich erste Fotos ihrer Tochter London!

Es gibt endlich Fotos von Paris Hiltons (43) Tochter! Die Hotelerbin zeigt das jüngste Familienmitglied erstmals auf zuckersüßen Fotos, die People vorliegen. "Kurz bevor der Muttertag ansteht, konnte ich nicht widerstehen, der Welt meine kleine Tochter London vorzustellen. Deshalb teile ich diese besonderen Momentaufnahmen mit meiner Familie", erzählt sie dem Magazin. Auf den gemeinsamen Schnappschüssen posiert Paris mit ihrem Mann Carter Reum, Sohnemann Phoenix und Töchterchen London.

Die Beauty könnte nicht zufriedener mit ihrer kleinen Familie sein. "Phoenix und London bedeuten alles für mich. Ich bin die glücklichste Frau der Welt – bin mit der Liebe meines Lebens verheiratet und wir haben diese wunderschöne Familie. Wir sind das beste Team und mein Leben fühlt sich endlich vollständig an", schwärmt sie gegenüber dem Blatt. Paris teilt nicht nur die niedlichen Aufnahmen – obendrauf gibt es einen neuen Song! Sie veröffentlicht die Single "Fame Won't Love You", die sie zusammen mit der Sängerin Sia (48) produzierte.

Paris' Fans warteten bereits sehnsüchtig auf erstes Bildmaterial ihrer kleinen Tochter. Die Sängerin kündigte vor wenigen Tagen bereits an, das Gesicht von London nicht länger verstecken zu wollen. "Ich werde sie bald der Welt zeigen, weil jeder danach fragt", sagte sie im Gespräch mit E! News. Sie verrät auch, weshalb sie ihren Nachwuchs bislang nicht zeigte: "Ich habe das Gefühl, dass mein Leben einfach so öffentlich ist, also wollte ich mein kleines Mädchen einfach für mich behalten."

Instagram / parishilton Paris Hilton, Carter Reum und ihr Sohn Phoenix, 2024

Instagram / parishilton Outfit von Paris Hiltons Tochter

