Paris Hilton musste für Taylor Swift den VIP-Bereich räumen!

Paris Hilton (43) gilt als waschechte Partyqueen der Promiwelt. Während einer turbulenten Nacht auf dem Coachella-Musikfestival mussten die Hotelerbin und ihr Partner Carter Reum aber die VIP-Bühne für ein anderes berühmtes Paar räumen – und zwar für Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34)! "Plötzlich wurden etwa 20 Leute ans Ende der Plattform geführt, um Platz für eine große Ankunft zu machen!", berichtet ein Augenzeuge gegenüber The Sun und erinnert sich: "Man sah sie alle die Treppe hinuntersteigen in einen dunklen VIP-Barbereich, während mehr als fünf Sicherheitsleute anfingen, Tische vorzubereiten und sich in Position zu bringen!"

Offenbar fühlte sich die zweifache Mama aber keineswegs gekränkt, dass sie von der Tribüne eskortiert wurde. "Es schien ihnen nichts auszumachen und völlig bewusst zu sein, dass ihre Zeit begrenzt war, da jemand anderes ankam", meint die Quelle zu wissen. Bevor das It-Girl die Bühne verlassen musste, soll es sich unter anderem mit Jeff Bezos (60) Verlobter, Lauren Sánchez (54) und dem Real Housewives of Beverly Hills-Star Kyle Richards (55) amüsiert haben.

Taylor genoss ihren VIP-Platz hingegen mit ihrem Schatz und einer bekannten Rapperin. Der Insider behauptet: "Sie gesellte sich zu Travis mit Ice Spice (24) und einigen Mitgliedern ihres Teams." Den Abend sollen beide laut dem Informanten mit "Trinken, Tanzen und Küssen" verbracht haben. Wie viel Spaß das Paar während des Festivals hatte, war unter anderem auch in einem TikTok-Video zu sehen: In dem Clip tauschten die Turteltauben einige Zärtlichkeiten aus, während sie das musikalische Spektakel feierten.

ActionPress Paris Hilton bei ihrem Konzert in Los Angeles

Getty Images Travis Kelce, Sportler, und Taylor Swift, Sängerin

