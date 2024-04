Richtiges Cowgirl: So hot feiert Paris Hilton das Coachella!

Paris Hilton (43) begeistert ihre Fans mit diesen neuen Schnappschüssen auf Instagram! Auch das It-Girl lässt sich das große Musikfestival Coachella in Indio, Kalifornien, nicht entgehen. Wie beispielsweise Hailey (27) und Justin Bieber (30) sowie Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) feierte die Unternehmerin die vergangenen Tage die derzeit beliebtesten Künstler ab. An einem Tag entschied sich die Zweifachmama für ein knappes Outfit, welches ihren Fans einheizt: Paris posiert in einem knappen Bikini – und einem großen Cowboy-Hut! Passend dazu kombiniert sie schwarze Cowboy-Stiefel.

Dieser Look erinnert sehr an Kim Kardashians (43) vor wenigen Tagen auf Instagram – während ihres Urlaubs auf den Turks- und Caicosinseln posierte sie ebenfalls in einem knappen Bikini und einem Cowboy-Hut. Ob sich Paris von ihrer einstigen BFF hat inspirieren lassen? Die Fans feiern selbstverständlich beide Frauen! "Du glänzt in jedem Outfit immer! Danke auch an dich, dass du so ein Sonnenschein bist. Du bist lustig und voller Leben", schwärmt ein Fan der Blondine unter der neuesten Bilderreihe.

Wenn sie nicht gerade für Fotos posiert oder im Tonstudio ist, kümmert sich die 43-Jährige um ihre beiden Kinder. Die Frau von Carter Reum ist Mutter eines Sohnes namens Phoenix und einer Tochter namens London. Den kleinen Mann zeigte Paris bereits im Netz. Erst vor Kurzem betonte die "Stars Are Blind"-Interpretin, dass sie auch bald ihr Töchterchen zeigen wolle. "Ich werde sie bald der Welt zeigen, weil jeder danach fragt", erklärte sie E! News.

Getty Images Paris Hilton, 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron Hilton Reum

