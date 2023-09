Findet Cathy Lugners Tochter Nacktfotos ihrer Mama schlimm?

Sie zieht blank. Mit TV-Produktion wie Promi Big Brother hatte sich Cathy Lugner (33) einen Namen in der Unterhaltungsbranche gemacht. Zuletzt wurde es jedoch ruhiger um die Ex von Richard Lugner (90). Statt weiterer öffentlicher Auftritte konzentrierte sie sich lieber auf ihr Privatleben. Dabei gibt sie aber auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Neben Mutter-Tochter-Selfies teilt sie auch schlüpfrige Fotos. Cathy verrät, was ihre Tochter Leonie über die pikanten Schnappschüsse ihrer Mutter denkt.

"Für Leo sind meine Nacktfotos okay. Sie feiert das nicht ab, aber sie akzeptiert es, hat nichts dagegen", erklärt das Model gegenüber Bild und fügt hinzu: "Sie kann differenzieren zwischen meinen Job [...] und meiner Rolle als ihre Mutter." Das offenbar sehr lockere Verhältnis der beiden sei auch aus einem bestimmten Grund so, wie es ist: "Wir liegen vom Alter her ja auch nur 18 Jahre auseinander und sind ein gutes Team", meint Cathy. Doch habe der Beruf ihrer Mutter trotzdem seine Schattenseiten. Leonie bekomme auch mal "Kommentare und Sticheleien von den Mitschülern". Diese nehme ihr Spross laut der 33-Jährige aber "locker".

Erst Anfang des Jahres bewies Cathy, dass ihr Körper ihr Kapital zu sein scheint. Wie Bild berichtete, hatte sich die Blondine einer sogenannten Carboxytherapie unterzogen. Bei diese wird CO2-Gas verwendet, um damit Augenringe und -fältchen sowie ausgeprägte Schlupflider zu behandeln.

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de