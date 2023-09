Ex-NFL-Star Mike Williams ist nach seinem Unfall gestorben

Mike Williams (36) hat es nicht geschafft! Der Sportler spielte fünf Jahre lang in der US-amerikanischen National Football League. Nach einem Unfall auf einer Baustelle waren Gerüchte laut geworden, dass der ehemalige NFL-Star gestorben sein soll. Diese wurden daraufhin jedoch von seiner Freundin dementiert. Laut ihr habe sich der im Sterben liegende Sportstar noch an lebenserhaltenden Maschinen im Krankenhaus befunden, die jedoch bald abgeschaltet werden sollten. Nun wurde Mikes Tod bestätigt.

In einem Statement, das TMZ Sports vorliegt, bestätigt Mikes Agent die traurigen Nachrichten. "Er wird vermisst werden", äußert sich Hadley Engelhard. Er fügt hinzu: "Er hat sein ganzes Leben lang gekämpft. Ich schicke Gebete an seine Familie." Demnach sei Mike am Dienstagmorgen im Alter von nur 36 Jahren verstorben.

Zuvor hatte der Vater des einstigen NFL-Spielers noch verkündet, ihn am 6. September aus dem künstlichen Koma aufzuwecken. Daraufhin wurde jedoch Flüssigkeit in Mikes Lunge entdeckt. Dennoch scheint er trotzdem wieder bei Bewusstsein gewesen zu sein. "Er schlief, als wir hineingingen – und er wachte auf, als er meine Stimme und die seiner Tochter hörte. Er sah sich um, blinzelte und weinte, aber er konnte sich nicht bewegen", verriet seine Partnerin Tiernay gegenüber Tampa Bay Times.

Mike Williams im Juli 2006

Mike Williams, Ex-NFL-Star

Mike Williams, Ex-NFL-Star

