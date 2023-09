Nach Unfall: Ex-NFL-Star Mike Williams ist doch nicht tot

Offenbar ist er noch am Leben. Fünf Jahre lange spielte Mike Williams (28) in der National Football League in den USA. In seiner NFL-Karriere schaffte der Sportler ganze 26 Touchdowns und flitzte für über 3.000 Yards. Gestern machten traurige Nachrichten die Runde: Mike soll nach einem Unfall auf einer Baustelle an seinen Verletzungen gestorben sein. Doch seine Freundin dementierte diese Berichte nun.

Offenbar ist Mike nämlich gar nicht tot. Tierney Lyle erklärte gegenüber der Tampa Bay Times, dass ihr Mann im Krankenhaus noch immer "lebenserhaltend betreut" werde. Dennoch liegt Mike wohl im Sterben und es sei geplant, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. "Sie haben auf uns gewartet", erläuterte Tierney weiter. Zusammen mit ihrer Tochter sei sie dann zum Krankenhaus gefahren. "Er schlief, als wir hineingingen – und er wachte auf, als er meine Stimme und die seiner Tochter hörte. Er sah sich um, blinzelte und weinte, aber er konnte sich nicht bewegen", verriet Mikes Partnerin weiter.

Mikes Vater hatte zuvor mitgeteilt, dass die Ärzte planten, seinen Sohn am 6. September aus dem künstlichen Koma aufzuwecken. Der Sportler wurde in das Koma versetzt, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte. Daraufhin entdeckten die Mediziner Flüssigkeit in seiner Lunge.

