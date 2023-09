Neustart: Lässt Amanda Bynes ihr Gesichtstattoo entfernen?

Amanda Bynes (37) arbeitet an ihrem Neuanfang. Hinter der Schauspielerin liegen harte Jahre. Immer wieder kämpfte die "She's the Man"-Darstellerin mit psychischen Problemen und musste deshalb auch mehrfach in einer Klinik behandelt werden. Auch ihre Vormundschaft wurde deshalb für einige Zeit von ihren Eltern übernommen. Jetzt will sie ihr Leben aber offenbar wieder in die Hand nehmen – und wagt deshalb schon die ersten Veränderungen an ihrer Optik!

Aktuelle Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen Amanda am Mittwoch in Los Angeles. Dabei zeigte sie nicht nur ihre neublondierten Haare, sondern auch ihr Gesicht – und in dem findet offenbar gerade eine Veränderung statt. Denn das Herz-Tattoo auf der Wange der 37-Jährigen wirkt verblasst. Es scheint ganz, als würde sie das Tintenkunstwerk aktuell entfernen lassen.

Aktuell scheint sich Amanda weiterhin in psychiatrischer Behandlung in einer Klinik zu befinden. Diese kann sie jedoch für Einkäufe oder Spaziergänge verlassen. Bei einem dieser Ausflüge war sie zuletzt von Paparazzi abgelichtet worden – es war einer der ersten öffentlichen Auftritte seit langem gewesen.

Getty Images Amanda Bynes bei den MTV Movie Awards 2011

Snorlax / MEGA Amanda Bynes

MEGA Amanda Bynes im Dezember 2019

