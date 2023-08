Amanda Bynes wurde während Psychiatrie-Aufenthalt gesichtet

Amanda Bynes (37) scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Trotz ihrer großen Erfolge als Kinderstar hat sie seit einigen Jahren immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen. Doch auch um ihre psychische Gesundheit steht es aktuell schlecht, weswegen die Schauspielerin Ende Juli eigenständig eine Psychiatrie aufsuchte, in der sie sich noch immer befindet. Einige Wochen nach ihrer Einweisung wurde Amanda nun wieder in der Öffentlichkeit gesichtet!

Laut TMZ war die 37-Jährige am Wochenende in Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien unterwegs. Insider verrieten, dass es Amanda inzwischen erlaubt sei, das Gelände zu festgelegten Zeiten zu verlassen, um Besorgungen erledigen oder spazieren gehen zu können. Augenzeugen berichteten außerdem, dass sie alleine war und dabei gut gelaunt wirkte.

Bis wann Amanda in psychiatrischer Behandlung bleibt, ist unklar. Allerdings hieß es in ihrem Umfeld, dass die "She's the Man"-Darstellerin noch in der Klinik bleiben wolle. Amanda fühle sich in der Einrichtung wohl und soll an ihrer psychischen Gesundheit arbeiten wollen, wie TMZ schilderte.

MEGA Amanda Bynes im Oktober 2022

P&P / MEGA Amanda Bynes im Jahr 2019

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

