Das sind die spektakulärsten Looks bei den MTV VMAs 2023

Die Stars haben sich mal wieder mächtig in Schale geworfen! In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fand in New Jersey die alljährliche Verleihung der MTV Video Music Awards statt. Im Rahmen der Veranstaltung gab es nicht nur zahlreiche Music-Acts wie beispielsweise von Doja Cat (27) zu bewundern, sondern auch spektakuläre Looks auf dem roten Teppich. Promiflash hat euch die ausgefallensten und schönsten Hingucker zusammengefasst.

Selena Gomez (31) begeisterte in einem sexy roten Kleid, das durch sein florales Muster und zahlreiche Cut-outs für einen echten Hingucker sorgte. Aber auch Shakira (46) brachte den Red Carpet zum Strahlen: Die Musikerin wagte sich in einem Traum aus Gold vor die Kameras der Fotografen. Olivia Rodrigo (20) setzte hingegen auf die Farbe silber und ganz viel Glitzer. Im Blitzlichtgewitter kam ihr glamouröses Dress erst so richtig ins Funkeln! Kelsea Ballerini (30) entschied sich wie Selena für eine rote Robe. Das schlichte bodenlange Kleid wurde durch seinen tiefen Rückenausschnitt und Cut-outs im Dekolleté zu einem Blickfang.

Besonders auffällig war an dem Abend das Outfit von Nicki Minaj (40). Die Rapperin schritt in einem rosa Tüllkleid, unter dem sie einen rosa Korsagenbody trug, über den roten Teppich. Ein besonderes Highlight war ihr Schleier. Nelly Furtado (44) wählte ein klassisches schwarzes Kleid. Dieses sorgte mit einem besonders tiefen Rückenausschnitt für einen Blickfang. Sabrina Carpenter (24) begeisterte in einem weißen Traum aus Tüll mit silber glitzernder Korsage.

