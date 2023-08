Spitzenreiterin Taylor Swift: Das sind die VMA-Nominierten!

Das wird spannend! Der beliebte Musiksender MTV kürt jedes Jahr die besten Musikvideos. Die MTV Video Music Awards sind unter Künstlern und Künstlerinnen aus der Musikbranche heiß begehrt, weshalb die Verkündung der Nominierten stets mit Spannung erwartet wird. Nun wurden die diesjährigen Namen bekannt gegeben und eine Musikerin darf sich über eine besondere Ehre freuen: Taylor Swift (33) ist mit acht Nominierungen die Spitzenreiterin!

Wie MTV bekannt gibt, ist die Blondine für das Video zu ihrem Hit "Anti-Hero" in insgesamt acht Kategorien nominiert. Sängerin SZA (32) ist ihr mit sechs Nominierungen dicht auf den Fersen. Die Künstlerinnen Miley Cyrus (30), Nicki Minaj (40) und Doja Cat (27) könnten jeweils mit fünf Trophäen nach Hause gehen. Auch Olivia Rodrigo (20) und Sam Smith (31) freuen sich über fünf Nominierungen, während Shakira (46) und Blackpink immerhin in vier Kategorien bedacht wurden.

Die Veranstaltung wird am 12. September 2023 im Prudential Center in New Jersey stattfinden. An diesem Abend wird sich zeigen, ob sich Taylors rekordverdächtige Nominierungsanzahl auch in den tatsächlich gewonnenen Awards widerspiegelt. Insgesamt sind in diesem Jahr auch einige Newcomer unter den Anwärtern auf einen VMA: 35 Nominierungen gingen an Interpreten, die zuvor noch nie auf der Nominiertenliste gestanden hatten.

Getty Images Miley Cyrus im März 2023

Getty Images Nicki Minaj im Juli 2023

Getty Images Sam Smith bei den Brit Awards 2023

