Erster Jahrestag: So eroberte Gigi Birofio Dana Feists Herz!

Luigi Birofio (24) und Dana Feist feiern ihren ersten Jahrestag! Im vergangenen Jahr hatte die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung der beiden Realitystars ordentlich gebrodelt. Lange hielten die zwei ihre Beziehung geheim – doch im Dschungelcamp gab der Italiener schließlich zu, seine "Perle" zu vermissen. Seitdem sind die beiden TV-Bekanntheiten unzertrennlich – doch wie hat Gigi und Danas Lovestory eigentlich begonnen?

In einem niedlichen Instagram-Posting, mit dem sie ihren ersten Jahrestag zelebriert, berichtet Dana jetzt von der Anfangszeit mit Gigi. "Vor genau einem Jahr bist du mit Blumen zu mir gekommen und hast mir deine Liebe gestanden", schreibt sie. "Seitdem sind wir Hand in Hand durch gute und schlechte Zeiten gegangen", gibt sie neben einem Foto, auf dem sich die beiden eng in den Armen halten, zu.

Die schlechten Zeiten scheinen die beiden jedoch inzwischen überwunden zu haben – denn vor wenigen Monaten plauderte Dana mit Promiflash über die gemeinsamen Zukunftspläne mit ihrem Gigi. "Über das Zusammenziehen haben wir tatsächlich schon einmal geredet. Jetzt ist nur noch die Frage, wo", berichtete sie. Gerade sei jedoch auch die Karriere wichtig, außerdem würden die beiden noch weiter an ihrer Beziehung arbeiten.

