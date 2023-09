Nach Affärengerüchten: Cardi B und Offset faken Sex-Video

Ihre Beziehung bleibt turbulent! Cardi B (30) und Offset (31) gingen 2017 eine Beziehung miteinander ein und gaben sich noch im selben Jahr heimlich das Jawort. Drei Jahre später reichte die Rapperin dann die Scheidung ein. Doch die beiden Turteltauben rauften sich wieder zusammen. Vor wenigen Wochen beschuldigte Offset seine Frau jedoch öffentlich des Fremdgehens. Sie wies die Vorwürfe zurück und der Rapper lenkte ein. Nun reagieren die beiden mit einem eindeutigen Video auf die Krisengerüchte!

In ihrer Instagram-Story postet Cardi eine Aufnahme von sich und ihrem Mann aus dem Badezimmer der MTV Video Music Awards. Während sie sich in ihrem blauen Kleid über ein Waschbecken beugt, ist Offset hinter seiner Frau zu sehen, wie er sich an ihr reibt und sexuelle Handlungen andeutet. Die Musikerin stöhnt dabei und filmt ihr Spiegelbild, während beide in die Kamera grinsen.

Im Netz stößt das Video vor allem auf negative Reaktionen. Die Fans der beiden Musiker sind entsetzt über das Video: "Das ist peinlich", schreibt einer, während ein anderer kommentiert: "Sie sehen eher aus wie Darsteller von Erwachsenenfilmen als Sänger." Zwei weitere Follower kommentieren, dass die beiden verrückt seien.

