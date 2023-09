Nach Rauswurf von Hansi Flick: Die DFB-Elf gewinnt wieder!

Es geht doch! Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer befand sich in den letzten Jahren in der Krise. Nach dem WM-Titelgewinn 2014 sollte es einfach nicht mehr klappen bei der DFB-Elf. Auch Hansi Flick (58) als neuer Nationaltrainer brachte 2021 nicht den gewünschten Erfolg – nach einer Niederlage gegen Japan wurde der Bundestrainer in der vergangenen Woche schließlich freigestellt. Jetzt mussten die Kicker wieder ran – und ohne Hansi klappt es plötzlich mit dem Sieg!

Interimsmäßig saß gestern im Spiel gegen Frankreich Rudi Völler (63) auf der Trainerbank, unterstützt von Hannes Wolf und Sandro Wagner (35). Und der vorläufige Führungsstab konnte einen Erfolg verzeichnen! Gegen Les Bleus gewann die deutsche Elf spektakulär mit 2:1 – und das, obwohl das französische Team immerhin Vizeweltmeister ist! Nach den Treffern von Thomas Müller (34) und Leroy Sané (27) konnten die Franzosen auch nach einem Foulelfmeter nichts mehr gegen Deutschland ausrichten.

Für die deutschen Spieler war der Sieg nach all den Niederschlägen ein besonders schöner Moment. Thomas, der von Hansi zunächst gar nicht in den Kader nominiert worden war und nachrückte, freut sich auf Instagram: "Gegen Frankreich nach all den Ereignissen der letzten Monaten zu gewinnen, auch noch selbst ein Tor zu erzielen, ist emotional schwer zu überbieten."

