So hat Steffi Brungs in acht Wochen Muskeln aufgebaut

Stephanie Brungs (36), bekannt als Moderatorin von Love is Blind Germany, hat in den vergangenen Wochen mit einer beeindruckenden körperlichen Transformation auf sich aufmerksam gemacht. Nach einer achtwöchigen Challenge, die sie gemeinsam mit ihrer Personal Trainerin Loredana Del Vento durchführte, hat sie 4,9 Prozent Körperfett verloren und gleichzeitig über drei Kilogramm Muskeln aufgebaut. Ihr Durchhaltevermögen zahlte sich aus: "Ich fühle mich mit meinem Gewicht und mit meinen Kurven absolut wohl", erklärte die 36-Jährige im Interview mit FITBOOK.

Vier Trainingseinheiten pro Woche mit wechselnden Plänen für Ober- und Unterkörper prägten ihren Alltag. Übungen wie Klimmzüge, Bulgarian Split Squats oder Hip Thrusts waren feste Bestandteile ihrer Workouts, die jeweils 40 bis 50 Minuten dauerten. Dazu achtete Steffi bei ihrer Ernährung auf eine gezielte Verteilung der Makronährstoffe, ohne auf leckere Mahlzeiten zu verzichten. Von proteinreichen Frühstücks-Bowls bis hin zu herzhaften Wraps am Abend verwöhnte sie ihren Körper mit gesunden Optionen. Doch nicht nur ihr Körper, auch ihr Geist profitierte von der sportlichen Routine: "Der Sport hat mich definitiv gestärkt. Nicht nur physisch, sondern auch mental", schwärmte sie.

Nach einer schwierigen Phase, geprägt durch eine Gebärmutterhalskrebserkrankung, fand Steffi im Krafttraining neuen Halt. Der Sport sei für sie eine Art Therapie und setze neuen Fokus auf ihre Lebensqualität. "Dazu baue ich so auch Stress ab und schenke mir bewusst deutlich mehr Me-Time, weil es ein fester Termin in meinem Kalender ist", erklärte sie. Dass sie nun auch eine straffere Silhouette hat, sei nur ein Nebeneffekt. Die neuen gesunden Lebensgewohnheiten wolle die Moderatorin dauerhaft beibehalten, wenn auch mit etwas mehr Flexibilität im Alltag.

Anzeige Anzeige

Instagram / steffibrungs Stephanie Brungs, Moderatorin, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephanie Brungs, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephanie Brungs bei der Berlin Fashion Week