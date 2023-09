Überraschung: Thomas Müller wurde für DFB-Team nachnominiert

Er ist wieder zurück. Für das deutsche Nationalteam stehen bald zwei Länderspiele an. Den Kader dafür hat der Bundestrainer Hansi Flick (58) bereits bekannt gegeben. Auf einen Spieler, der eigentlich sonst festgesetzt ist, verzichtet der Coach dieses Mal: Leon Goretzka (28) ist für die Freundschaftsspiele nicht nominiert worden. Auch Thomas Müller (33) war wie schon zuvor nicht im Aufgebot der Deutschen. Aber jetzt gab es noch mal eine letzte Nachnominierung: Thomas ist doch dabei.

Das teilte der DFB auf Instagram mit. "Bundestrainer Hansi Flick hat Thomas Müller für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nachnominiert. Niclas Füllkrug (30) wird zwar wie geplant heute anreisen, kann aber aufgrund einer leichten Sehnenzerrung möglicherweise nicht für die beiden Partien in Wolfsburg und Dortmund zur Verfügung stehen", heißt es in der offiziellen Erklärung. Wird der Stürmer also auch zu seinem Einsatz kommen wird?

Leon hat in diesem Monat allerdings keine Chance mehr auf einen Einsatz für das DFB-Team. Seinem Frust machte er bereits auf Instagram Luft. "Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein", ärgert sich der Fußballstar des FC Bayern München.

Getty Images Hansi Flick und Thomas Müller, Oktober 2022

Getty Images Thomas Müller, Fußballstar

Getty Images Leon Goretzka, Fußballstar

