Jack-Sparrow-Comeback: Wird Johnny Depp wieder Pirat?

Johnny Depp (62) könnte bald wieder als Captain Jack Sparrow in See stechen! Produzent Jerry Bruckheimer (81) hat bestätigt, dass Gespräche mit dem Schauspieler für einen sechsten Teil von Fluch der Karibik geführt wurden. Der Durchbruch hängt jedoch vom Drehbuch ab. "Ich denke, er würde es tun, wenn ihm gefällt, wie die Rolle geschrieben ist", erklärte Bruckheimer in einem Interview mit Entertainment Weekly. Während das Drehbuch noch nicht fertiggestellt ist, ist der Produzent optimistisch, dass das Projekt bald Gestalt annimmt.

Das Drehbuch wird derzeit von Jeff Nathanson überarbeitet, der bereits am fünften Teil der Reihe beteiligt war. Bruckheimer lobte vor allem den dritten Akt der aktuellen Fassung, zeigte sich jedoch skeptisch, ob die ersten zwei Akte noch Verbesserungen bräuchten. Auch Craig Mazin, bekannt für seine Arbeiten an "The Last of Us", hatte zuvor einen Entwurf beigesteuert, der laut seiner Aussage bei Disney überraschend gut ankam, obwohl er ihn für zu ungewöhnlich gehalten hatte. Klar ist: Das Studio befindet sich weiterhin in intensiven Bemühungen, mit einer überzeugenden Geschichte den sechsten Teil der erfolgreichen Filmreihe auf die Beine zu stellen.

Johnny verbindet eine lange und erfolgreiche Geschichte mit der "Fluch der Karibik"-Reihe. Seine Darstellung des charmanten und exzentrischen Piraten Jack Sparrow brachte ihm weltweiten Ruhm und zahlreiche Auszeichnungen ein. Doch die Beziehung zwischen ihm und Disney erlitt 2018 einen Bruch, unter anderem aufgrund des Rechtsstreits mit seiner Ex-Partnerin Amber Heard (39). Trotz des damaligen Rückschlags erklärte Johnny in der Vergangenheit, wie wichtig ihm die Rolle ist. Ein Comeback als Jack Sparrow könnte nicht nur die Fans begeistern, sondern auch für den Schauspieler persönlich eine besondere Rückkehr bedeuten.

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler