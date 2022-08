Patrick Swayze (†): Heute wäre er 70 Jahre alt geworden

Patrick Swayze (✝57) bleibt auch heute noch unvergessen. Der Schauspieler wurde 1987 durch Dirty Dancing weltberühmt – an der Seite von Jennifer Grey (62) verkörperte er den Tanzlehrer Johnny Castle. Durch seine Rolle in "Ghost – Nachricht von Sam" erhielt er eine Golden Globe-Nominierung. 2008 musste der Filmstar schlimme Neuigkeiten verkraften. Bei ihm wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert – ein Jahr später verstarb er. Anlässlich seines Geburtstages erinnert sich Promiflash an Patrick zurück.

Fernab vom Rampenlicht führte der Hollywoodstar ein glückliches Liebesleben: Von 1975 bis zu seinem Tod war Patrick mit der Schauspielerin Lisa Niemi (66) verheiratet. Auf ihrem Instagram-Profil gedachte sie seiner mit rührenden Worten. "Er hat Erstaunliches geleistet und wäre so glücklich gewesen über den positiven Unterschied, den er im Leben der Menschen gemacht hat", schrieb sie unter einen älteren Schnappschuss, der das Paar in Los Angeles zeigt. Ihr Liebster sei "erfüllt" gewesen und habe ein "offenes Herz" besessen. Doch nicht nur Lisa vermisst ihren einstigen Partner. Jennifer Grey machte deutlich, dass der gebürtige Texaner in der Fortsetzung des Klassikers unersetzbar sei. "Man versucht nicht etwas zu wiederholen, was so magisch war. Man muss sich etwas Neues überlegen", verriet sie in einem Interview mit People.

Patrick stand auch für die beliebte Serie "Fackeln im Sturm" vor der Kamera – an seinem zehnten Todestag dachten seine Co-Stars an die Zeit mit ihm zurück. "[...] Er hat sich um jeden beim Dreh gekümmert", verriet Terri Garber der Bild. Auch seine Kollegin Lesley-Anne Down schwärmte von Patrick: "Ich wusste vom ersten Moment an, dass die Fans ihn lieben werden. Er trug den Weltstar in sich und behandelte niemanden von oben herab. Eine bescheidene Mischung, selten in der Branche."

Anzeige

Getty Images Patrick Swayze mit seiner Frau Lisa Niemi 2005

Anzeige

Getty Images Jennifer Grey, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Patrick Swayze bei einer Preisverleihung 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de