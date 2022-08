Seit 13 Jahren tot: Rührender Post von Patrick Swayzes Witwe

Für Lisa Niemi (66) bleibt Patrick Swayze (✝57) nach wie vor unvergessen. Die Schauspielerin war von 1975 bis zu seinem Tod mit dem Filmstar verheiratet. Der in Texas geborene Tänzer wurde durch seine Rolle des Johnny Castle in dem Klassiker Dirty Dancing zum Weltstar. 2009 starb Patrick an Bauchspeicheldrüsenkrebs – sein Tod hinterließ bei vielen eine große Lücke. Anlässlich seines 70. Geburtstags gedenkt Lisa jetzt ihres Mannes.

"Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht an ihm vermisse", erzählte Patricks Witwe im Interview mit Entertainment Tonight. Lisa denkt gerne an die gemeinsame Zeit mit dem Schauspieler zurück: "Er hatte so viel Lebensfreude, aber es sind all die kleinen Dinge, die übrig geblieben sind. Es ist der Klang seiner Stimme, wie er riecht, all die Dinge, die mich an ihn erinnern." Obwohl sein Tod 13 Jahre her ist, trage sie ihn immer noch in ihrem Herzen. "Wir hatten eine tolle Zeit und es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können", fügte die 66-Jährige hinzu.

Lisa widmete Patrick bereits auf ihrem Instagram-Profil liebevolle Zeilen. "Er hat Erstaunliches geleistet und wäre so glücklich gewesen über den positiven Unterschied, den er im Leben der Menschen gemacht hat", schrieb sie unter einem gemeinsamen Foto mit Patrick. Die Aufnahme zeigt das Paar in jungen Jahren in Los Angeles.

Getty Images Lisa Niemi, Schauspielerin

Getty Images Patrick Swayze mit seiner Frau Lisa Niemi bei einer Premiere 2004

Getty Images Patrick Swayze mit seiner Frau Lisa Niemi 2005

