Lena Meyer-Landrut gesteht: Sie ist süchtig nach Handy-Games

Lena Meyer-Landrut (32) hat eine ganz besondere Vorliebe! Zuletzt besorgte die Sängerin ihre Fans mit einem schweren Unfall: Sie zog sich im August bei einem Sturz vom Pferd einen doppelten Kreuzbeinbruch zu. Von den schweren Verletzungen muss sie sich immer noch erholen. Die Musikerin muss sich also Ruhe gönnen – und hat viel Zeit für ihr kleines Laster: Lena ist süchtig nach Zocken auf dem Smartphone!

Das gesteht sie im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit". Lena spiele stundenlang Games auf dem Handy wie Online-Uno, Online-Bingo und Online-Yatzi – und gebe innerhalb der Spiele auch regelmäßig viel Geld für weitere Features aus. "Manchmal habe ich dann so Anfälle, dass ich sage, ich lösche die Scheiße, jetzt komme ich runter davon. Dann gehe ich durch einen Entzug und dann lade ich es mir halt wieder runter. Der Selbstschutz funktioniert bei mir nicht mehr. Das heißt, ich bin in der Sucht", gibt die ESC-Gewinnerin zu.

Früher habe sie neben den Handyspielen auch auf der Konsole ausgiebig gezockt. Besonders Adventure- und Horrorspiele hatten es Lena angetan. "Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu alt und ich schaffe es zeitlich nicht mehr. Das fickt dann einfach mein Leben und davon will ich weg", erklärt sie.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, ehemalige ESC-Gewinnerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Dezember 2022

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, 2022

