Deutete sich Lena Meyer-Landruts endgültige Tourabsage an?

Lena Meyer-Landrut (33) musste in den vergangenen Wochen einige Konzerte absagen. Zwischenzeitlich stand die Sängerin dann wieder auf der Bühne – vergangenen Freitag in Plauen und einen Tag später in Wolfsburg. Ihr Auftritt in der Autostadt sollte aber ihr letzter gewesen sein. Danach sagte die "Satellite"-Interpretin ihre restlichen Shows ab. Bahnte sich das schon auf der Wolfsburger Bühne an? Immerhin begann Lena ihren Auftritt im Sitzen, holte zwischendurch immer wieder tief Luft und spielte eher ruhigere Songs.

Nachdem sie ein Lied auf dem Laufband performt hatte, war sie total erschöpft: "Ich bin total außer Puste. Das geht ganz schön auf die Pumpe. Ich habe zuletzt nur gelegen." Trotzdem gab sich Lena für ihre Fans Mühe – sie kletterte sogar auf ein Gerüst des Bühnenbilds. Doch direkt zu Beginn startete die Musikerin mit einer emotionalen Botschaft. "Habt keine Angst zu sein, wer ihr seid. Es ist völlig okay", sagte sie und räumte ein, selbst oft von ihren Ängsten eingenommen zu sein: "Ich habe ständig Angst. Angst davor, nicht gut genug zu singen, Angst davor, nicht gut genug auszusehen, Angst davor, auf der Bühne nicht abzuliefern, Angst davor, dass niemand zu meinen Konzerten kommt. Und auch privat habe ich vor ganz vielen Dingen Angst."

Kurz darauf verkündete Lenas Team via Instagram, dass sie gesundheitsbedingt vorerst weitere Konzerte absagen muss: "Leider hatte Lena heute unerwartet einen medizinischen Notfall und musste den Auftritt schweren Herzens absagen. Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung." Das hatte zunächst nicht alle Termine betroffen, wurde wenig später aber korrigiert. "Leider hat sich Lenas gesundheitlicher Zustand nicht stabilisiert, sodass wir die letzten zwei Termine in Stuttgart und Echternach auch absagen müssen", teilte das Management der "Traffic Lights"-Interpretin in einem Statement mit und fügte hinzu: "Ein Großteil der Shows war fast ausverkauft und es ist deswegen umso schmerzvoller, so viele Leute enttäuschen zu müssen."

