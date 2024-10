Holt Stefan Raab jetzt Lena Meyer-Landrut ins ESC-Team?

Stefan Raab (58), der gefeierte Entertainer und Entdecker von Lena Meyer-Landrut (33), kehrt 2025 zum Eurovision Song Contest zurück: Auf einer Pressekonferenz in Berlin verkündete er laut der Bild, dass er gemeinsam mit ARD und RTL in der neuen Show "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" den Act für Deutschland suchen wird. Besonders spannend: Er steht nach eigenen Aussagen noch immer in Kontakt mit Lena und lässt ein mögliches Comeback der beliebten ESC-Gewinnerin von 2010 offen.

Während der Vorstellung des Showkonzepts wurde Stefan wenig überraschend auf seinen ehemaligen Schützling angesprochen. Er erklärte dazu: "Ich bin tatsächlich in Kontakt mit ihr. Kurz vor meinem Boxkampf hat sie mir Glück gewünscht." Auf die konkrete Nachfrage, ob die "Satellite"-Sängerin bei der Show im nächsten Jahr dabei sein wird, äußerte er sich kryptisch, wie die Bild berichtet: "Ich will das nicht ausschließen, ich kann es aber auch nicht bestätigen. Theoretisch ist jeder denkbar, der Gefühle hat." Ob Lena also bald an der Seite von Stefan in der Jury sitzen oder sogar erneut auf der ESC-Bühne glänzen wird, bleibt Spekulation.

Lena und Stefan verbindet eine besondere Geschichte: 2010 gewann die damals 19-Jährige den Eurovision Song Contest, nachdem sie von ihm in der Castingshow "Unser Star für Oslo" als Kandidatin für Deutschland ausgewählt worden war. Die fröhliche Abiturientin begeisterte damals mit ihrer natürlichen Art und der betont britischen Aussprache ihrer englischen Liedtexte das Publikum weltweit. 2011 trat die gebürtige Hannoveranerin schließlich in Düsseldorf als Titelverteidigerin beim ESC an und belegte den zehnten Platz. Seither hat sich Lena zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands entwickelt und überrascht ihre Fans immer wieder mit neuen musikalischen Stilen und spannenden Kooperationen.

Andreas Rentz / Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut bei einer Pressekonferenz nach dem ESC-Sieg

Sean Gallup / Staff (Getty) Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut

