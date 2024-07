Lena Meyer-Landrut muss restliche Tourtermine auch absagen

Es gibt erneut schlechte Nachrichten für die Fans von Lena Meyer-Landrut (33): Nachdem die Sängerin in den vergangenen Wochen mehrere Konzertauftritte ausfallen lassen musste, sagt sie nun auch die letzten beiden Tourtermine in diesem Jahr ab. "Leider hat sich Lenas gesundheitlicher Zustand nicht stabilisiert, sodass wir die letzten zwei Termine in Stuttgart und Echternach auch absagen müssen", schreibt ihr Management in einem Statement auf Instagram und fügt hinzu: "Ein Großteil der Shows war fast ausverkauft und es ist deswegen umso schmerzvoller, so viele Leute enttäuschen zu müssen."

Im Zuge der Stellungnahme richtet sich die 33-Jährige anschließend mit persönlichen Worten an ihre Fans. "Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste, aber wie ihr im Slide vorher vielleicht schon gesehen habt, muss ich die restlichen Shows aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr absagen", bedauert Lena und erklärt geknickt: "Ich wollte wenigstens eine Sprachnachricht machen, damit ihr nicht nur einen unpersönlichen Text bekommt." Sie sei zum dritten Mal mit heftigen Schmerzkrämpfen in die Notaufnahme eingeliefert worden.

Bild hatte in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, dass Lena höchstwahrscheinlich noch länger ausfallen werde. Was genau die "Satellite"-Interpretin hat, ist weiterhin unklar. Viele ihrer Fans machen sich allerdings große Sorgen um ihr Idol – und raten der Sängerin, sich vollkommen auf die Genesung zu konzentrieren. "Mach doch einfach mal eine längere Pause, bis du wieder vollkommen fit bist. Echte Fans sind auch in zwei Jahren noch da", schrieb unter anderem ein besorgter Fan im Netz.

Action Press / Galuschka, Horst Lena Meyer-Landrut bei der Filmpremiere "Trolls 3", Oktober 2023

Getty Images Lena Meyer-Landrut, deutsche Sängerin

