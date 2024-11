Lena Meyer-Landrut erstmals nach Klinik-Aufenthalt gesichtet

Lena Meyer-Landrut (33) ist nach einer gesundheitsbedingten Auszeit wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. In Berlin wurde sie von Passanten gesichtet – dies war es das erste Mal, dass die Sängerin seit der Absage ihrer Sommerkonzerte in Erscheinung trat. Die Musikerin schlenderte lässig durch die Straßen, wie Fotos zeigen, die der Bild vorliegen. Dabei war sie in eine dicke Winterjacke gehüllt und schaute auf ihr Handy. Ein leichtes Lächeln umspielte die Lippen des Gesangstalents.

Im Juni versetzte Lena mit einer plötzlichen Konzertabsage ihre Fans in große Sorge: Aufgrund eines medizinischen Notfalls konnte sie bei einem Festival in München nicht auftreten. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen – musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", erklärte die 33-Jährige auf Instagram. Kurz darauf wurden weitere ihrer Shows abgesagt und es hieß: "Leider hat sich Lenas gesundheitlicher Zustand nicht stabilisiert." Was der "Better"-Interpretin genau fehlt und wie es ihr mittlerweile geht, ist jedoch nicht bekannt.

Lena wurde im Jahr 2010 durch ihren Sieg beim Eurovision Song Contest mit dem Lied "Satellite" berühmt. Seither hat sie eine beeindruckende Karriere hingelegt: Neben ihrer Musik ist sie auch als Jurorin in Castingshows wie The Voice Kids und als Model erfolgreich. Privat zieht die gebürtige Deutsche es vor, ihr Leben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Wie sehr sie ihre Zeit abseits des Rampenlichts genießt, betonte Lena unter anderem in einem Interview mit Bunte: "Mein Fokus hat sich verändert. Ich muss nicht mehr auf jedem roten Teppich herumspringen und auch nicht auf jedes Event gehen und auch nicht jeden Tag einen Post absetzen."

Getty Images Lena Meyer-Landrut bei der About YOU Fashion Week 2022

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut auf den Malediven während ihres Urlaubs, März 2024

