Das hat Patricia Blanco an "VIPs only!"-Teilnahme gereizt!

Patricia Blanco (52) liebt es, sich ganz ungefiltert zu zeigen! Zuletzt machte die Sängerin mit ihrem Liebesleben ziemliche Schlagzeilen. Vor vier Monaten trennte sie sich von dem Millionär Andreas Ellermann. Seither wettern die zwei immer wieder gegeneinander und sind nicht gerade gut aufeinander zu sprechen. Mit ihrer Teilnahme an der neuen Sendung "VIPs only! – Mit dem Jetset um die Welt" möchte der Realitystar nun private Einblicke in sein Leben geben. Gegenüber Promiflash verrät Patricia nun, was sie so sehr an dem Format reizt!

"Dass man wirklich Einblicke bekommt. Ich finde es nicht interessant, wenn das alles so künstlich ist", erzählt Patricia gegenüber Promiflash im Rahmen der Dreharbeiten der Show. Aus diesem Grund habe sie es sehr interessant gefunden, selbst an dem Format teilzunehmen. Sie erklärt: "Die Zuschauer möchten ja auch ein bisschen an meinem Leben teilhaben oder an Situationen und Geschichten, die ich erlebe."

Doch offenbar war auch bei den Dreharbeiten von "VIPs only! – Mit dem Jetset um die Welt" nicht immer alles bloß Friede, Freude, Eierkuchen. "Der Dreh hat trotz mancher Dramen, die sich währenddessen abgespielt haben, natürlich auch Spaß gemacht", berichtet die Tochter von Roberto Blanco (86).

"VIPs only! – Mit dem Jetset um die Welt" ab dem 18. September täglich um 17:05 Uhr bei RTLZWEI

