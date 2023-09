Mit Calvin: Neue Show zeigt Luxus-Leben der deutschen Stars!

Scheinwerfer, Glamour und Calvin Kleinen (31)! Mittlerweile zählt der Blondschopf zu den bekanntesten deutschen Realitystars. In zahlreichen Datingformaten aber auch bei #CoupleChallenge unterhält er seine Fans. Die beliebte Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! konnte er aber noch nicht von seiner Liste streichen. Jedoch teilt er sich ein neues Format mit einer waschechten Dschungelcamp-Königin. Unter anderem werden Calvin und Djamila Rowe (56) bald in ihrem Jetset-Leben begleitet!

Wie aus einer Pressemitteilung von RTLZWEI hervorgeht, dürfen sich die Fans auf ganz viele Trash-TV-Bekanntheiten in Kombination mit Glamour freuen. Ab dem 18. September startet "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" – eine Sendung, die Einblick in den Alltag der Stars gibt. Neben Calvin und Djamila sind auch Patricia Blanco (52), Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (69), Walentina Doronina (23) und Magey Kalley dabei.

"Die neue Dokuserie zeigt das Leben der Prominenten an den angesagtesten Plätzen der Welt. Die Kamera ist immer dabei, wenn sich die Stars in das aufregende Nachtleben von Ibiza stürzen oder die belebten Boulevards von Los Angeles unsicher machen", wird in der Mitteilung versprochen.

Anzeige

Action Press / Matthias Wehnert Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

Anzeige

Getty Images Patricia Blanco, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige



