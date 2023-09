Hin und her: Amira und Oliver Pocher zoffen auf der Bühne

Zwischen Amira (30) und Oliver Pocher (45) scheint es eine einzige Achterbahn zu sein. Das Noch-Ehepaar befindet sich nach der Trennung offenbar immer wieder zwischen Streit und Umarmungen. Erst vor wenigen Tagen war klar geworden, dass der Komiker und die Moderatorin ihre Ehe beenden. Doch sie wollen Freunde bleiben und aktuell stehen sie sogar für ihren Live-Podcast auf der Bühne. Aber vor den Augen des Publikums fingen Amira und Olli nun zu streiten an.

Wie Bild berichtet, ging es bei der Live-Aufnahme ihres Podcasts "Die Pochers!" hoch her. Während Olli zu Beginn noch Scherze über die Trennung machte, wurde es dann schnell ernst. Amira erzählt, dass sie nicht mit ihrem Ex zu einem Beyoncé (42)-Konzert wollte und fing dann an, das Lied "Single Ladies" zu trällern. "Wenn ein Song passt, dann der", meint der 45-Jährige zunächst noch lachend, fügt dann aber ernst hinzu: "Du hast mir das Herz gebrochen. Da macht man keine Witze drüber." Es scheint fast als liege da doch noch einiges im Argen.

Auf der Bühne war es aber auch zu einem emotionalen Moment gekommen. Ausschlaggebend war eine Umarmung, zu der Olli gemeint hatte: "Das ist das Zärtlichste, was ich in dem letzten halben Jahr von dir bekommen habe." Amira waren Tränen gekommen und sie hatte zum Taschentuch greifen müssen. Und auch der sonst so toughe Entertainer hatte kurz um Fassung gerungen.

Getty Images Oliver und Amira Pocher während eines Red-Carpet-Events

Podcastbande / Voss + Krüger Oliver und Amira Pocher

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

