Gemeinsamer Auftritt: Oliver und Amira Pocher mussten weinen

Ein endgültiger Schlussstrich fällt diesen beiden offensichtlich schwer. Ende August hatten Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (30) ihre Trennung bekannt gegeben. Nach vier Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern sind der Komiker und die Moderatorin nun getrennt. Ihren Podcast wollen die beiden trotzdem nicht aufgeben. Bei einem gemeinsamen Auftritt mussten Amira und Olli jetzt aber mit den Tränen kämpfen.

Am Montagabend zeichneten die Noch-Eheleute zwei neue Live-Folgen ihres Podcasts "Die Pochers!" in Köln auf. Zunächst bat Olli scherzend um einen Kuss – von Amira erhielt er aber lediglich eine Umarmung. Wenig später bemerkte der 45-Jährige, dass sie plötzlich den Tränen nahe war. Als die 30-Jährige zum Taschentuch griff, bekam offenbar auch er feuchte Augen. Die beiden umarmten sich erneut. Zudem gab der Komiker der schönen Brünetten einen Kuss auf die Stirn.

Die genauen Gründe für ihr Liebes-Aus sind noch immer unklar. Im Interview mit RTL hatte Ollis langjähriger Kumpel Mola Adebisi (50) bereits seine Vermutungen preisgegeben: "Ich sage mal so, die Amira hat sich in den letzten Jahren entwickelt, ja. Und der Olli ist halt so, wie der Olli ist – und der wird auch immer so bleiben." Der Moderator spekulierte weiter, Amira habe "sich vielleicht aus der Beziehung herausemanzipiert".

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im September 2019

Instagram / Ck6Daj5oSEM Amira Pocher, Moderatorin

