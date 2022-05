Caro und Andreas Robens überraschen ihre Fans mit einem ganz ungewohnten Look! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheiten lernten sich im Jahr 2010 auf Mallorca kennen – und heirateten bereits kurze Zeit später. Regelmäßig lassen die Eheleute ihre Fans seitdem an ihrem Alltag auf der spanischen Urlaubsinsel teilhaben. Normalerweise sind die beiden auch immer ziemlich sportlich unterwegs. Jetzt haben sich Caro und Andreas für einen besonderen Anlass aber mal wieder total herausgeputzt!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten die TV-Auswanderer jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie vor dem Sonnenuntergang posieren. Caro trägt auf dem Foto ein rotes Kleid mit Punkten und einen dazu passenden Haarschmuck. Andreas warf sich ebenfalls total in Schale: Er entschied sich für eine schwarze Anzughose, ein weißes Hemd und eine kurze Weste. Seinen Look rundete er mit einer silbernen Krawatte ab. In der Bildunterschrift verrieten die beiden auch, wofür sie sich so schick gemacht haben: "Unser 60er-Jahre-Look für die Geburtstagsparty von gestern."

Die Fans und Promi-Kollegen sind von den Outfits der Robens jedenfalls total begeistert. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Komplimente – darunter von der Influencerin Julia Holz und der Musikerin Annemarie Eilfeld (32). "Steht euch", schwärmte beispielsweise die ehemalige DSDS-Kandidatin und fügte zusätzlich noch ein Herzaugen-Emoji hinzu.

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline Robens, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, "Goodbye Deutschland"-Stars

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens im Oktober 2021

