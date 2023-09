Ein Hauch von nichts: So wild geht Cardi B im Klub feiern!

Sie lässt tief blicken! Dass Cardi B (30) es bei ihren Looks besonders auffällig und freizügig mag, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auf Social Media postet die Rapperin regelmäßig heiße Fotos in knappen sowie extravaganten Klamotten von sich für ihre Fans. Nun wurde Cardi auf dem Weg zu einer Party in New York in einem ziemlich offenherzigen Kleid gesichtet.

Auf neuen Paparazzi-Aufnahmen, die Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie die "WAP"-Interpretin um 3:30 Uhr morgens einen Klub betritt. Dabei sorgte vor allem ihr Kleid für Aufsehen. Dieses bot alles, bis auf eines: Stoff! Das netzartige Material, welches mit Perlen, Ringen, Ketten und Sicherheitsnadeln besetzt war, bedeckte grade so die Brustwarzen der zweifachen Mama. Der schwarze String, der unter dem Kleid durchblitzte, verwehrte noch weitere tiefe Einblicke. Dazu kombinierte Cardi schwarze, funkelnde High Heels und ein Paar Reif-Ohrringe. Die Haare der Rapperin waren zu einer gekonnten Hochsteckfrisur gestylt. Auch beim Make-up hielt sie sich nicht zurück und trug knallblauen Lidschatten auf.

Ob ihr Ehemann, der Rapper Offset (31), auch mit dabei war, geht aus den Paparazzi-Bildern nicht hervor. Erst kürzlich wurden Gerüchte laut, dass es zwischen den beiden kriseln soll. Diese dementierten die beiden mit einem sehr fragwürdigen gefakten Sex-Video, welches Cardi in ihrer Instagram-Story postete.

Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Rapperin Cardi B

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de