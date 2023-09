Endgültig: Hugh Jackman ist erstmals ohne Ehering unterwegs

Ist es damit besiegelt? Hugh Jackman (54) überraschte seine Fans gerade erst mit einer unerwarteten Nachricht. Nach 27 gemeinsamen Jahren haben sich er und seine Frau Deborra-Lee Furness (67) getrennt. Seit das die Runde gemacht hat, sorgt es für jede Menge traurige Rückmeldung in den sozialen Medien. So manch einer hofft da wohl noch auf ein Liebes-Comeback der beiden. Jedoch scheint die Sache in trockenen Tüchern zu sein: Hugh zeigt zum ersten Mal seinen nackten Ringfinger.

Der 54-Jährige wurde am frühen Morgen in den Straßen von New York City gesehen, als er offenbar einige Besorgungen erledigte. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, fiel vor allem eins auf: Den linken Ringfinger des "Wolverine"-Darstellers schmückt nicht mehr sein Ehering. Der Schauspieler setzt damit ein klares Zeichen: Denn sein nackter Finger macht deutlich, wie endgültig das Beziehungsaus des einstigen Traumpaares zu sein scheint. Bereits wenige Tage zuvor war seine Frau ebenfalls ohne den Klunker an ihrer Hand gesichtet worden.

Nach fast drei gemeinsamen Jahrzehnten wird die Trennung jedoch nicht gänzlich spurlos an den einstigen Verliebten vorbeigehen. Ganz im Gegenteil sogar. Gerade erst hatte Hugh öffentlich zugegeben: "Es ist eine schwere Zeit." Dies hatte ein Clip gezeigt, der unter anderem TMZ vorlag. Jedoch hatte er sonst vorerst nichts weiter zur Scheidung sagen wollen.

Getty Images Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness

Getty Images Hugh Jackman, 2022

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness, 2001

