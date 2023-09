So hot sieht Diletta Leotta nach der Geburt ihres Babys aus!

Diletta Leotta (32) ist wohl am Ball geblieben. Die Sportmoderatorin und Loris Karius (30) hatten zum vergangenen Neujahr ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nur wenige Monate später verkündete das Paar dann, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Mitte August war es endlich so weit: Die Italienerin und der Kicker begrüßten ihre Tochter Aria auf der Welt. Seitdem schwelgen die frisch gebackenen Eltern im Familienglück – trotzdem kommt der Sport bei ihnen wohl nicht zu kurz: Nur einen Monat nach der Geburt ihres Babys präsentiert Diletta ihren durchtrainierten After-Baby-Body.

Auf Instagram zeigt sich die Blondine wieder in ihrer gewohnten Umgebung: Die DAZN-Moderatorin läuft in einem Video in ein Stadion, um dort das Derby Inter Mailand gegen AC Milan anzukündigen. Dabei gibt sie in einer hellen, weiten Jeans und einem weißen, gewickelten Crop-Top eine gute Figur ab. In diesem Outfit teilt sie in ihrer Story sogar ein Bild, auf dem ihre Bauchmuskeln besonders gut zur Geltung kommen – von der Geburt ihrer Tochter ist ihr nichts mehr anzusehen!

Vor wenigen feierte Diletta ihren Geburtstag nach – der erste, seitdem ihr kleines Mädchen auf der Welt ist! Diese Feier hielt sie mit Schnappschüssen auf Instagram fest: Auf einem der Fotos ist sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht vor zwei Torten zu sehen, auf denen "Happy Birthday Leotta" und "Wilkommen Aria" steht. Auf weiteren Aufnahmen posiert sie sogar mit ihrer Tochter auf dem Arm. "Unser erster gemeinsamer Geburtstag", schrieb die frisch gebackene Mama dazu

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta im September 2023

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta mit ihrer Tochter Aria

Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta

