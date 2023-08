Bestätigt: "And Just Like That" bekommt eine dritte Staffel!

Die Geschichte von Carrie Bradshaw und Co. ist noch nicht vorbei! Seit 2021 kommen die Fans der Kultserie Sex and the City wieder auf ihre Kosten: In dem Sequel And Just Like That erleben sie die Dramen und Romanzen von Carrie (Sarah Jessica Parker, 58) und ihren Freundinnen in New York mit. Aktuell läuft die zweite Staffel der Sendung – und schon vor deren Finale gibt es große Neuigkeiten: "And Just Like That" bekommt auch noch eine dritte Staffel!

Das wird in einer Pressemitteilung des Streamingdienstes HBO Max bestätigt: "Wir sind begeistert, mehr Zeit im 'Sex and the City'-Universum zu verbringen und neue Geschichten über das Leben dieser sympathischen und aufstrebenden Charaktere zu erzählen, die von diesen großartigen Schauspielern gespielt werden!" Produzent Michael Patrick King zeigt sich in dem Statement ganz begeistert von der Fortsetzung: "Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, wohin die dritte Staffel unsere Lieblings-New-Yorker führen wird."

Was die dritte Staffel wohl parat hält? Immerhin war die zweite Season bereits gefüllt mit Herzschmerz, Romantik und Co. – nicht zuletzt wegen der wieder entflammten Liebe von Carrie und ihrem Ex Aidan (John Corbett). Davon waren nicht nur die Fans begeistert. "Ich liebe es einfach, mit John Corbett zu arbeiten", schwärmte auch Sarah Jessica selbst.

Getty Images Der Cast von "And Just Like That" bei der New York Premiere 2021

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Splash News / Action Press Sarah Jessica Parker und John Corbett am Set von "And Just Like That"

