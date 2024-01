Wurde dieser Star bei "And Just Like That" rausgeschmissen?

And Just Like That geht in eine neue Runde – aber ohne eine wichtige Figur! In den bisherigen zwei Staffeln begeisterte das Spin-off von Sex and the City die Zuschauer. In der Serie wird die weitere Geschichte von Carrie (Sarah Jessica Parker, 58) und ihren Freundinnen erzählt, inklusive einer Menge Liebesdramen. Miranda (Cynthia Nixon, 57) erlebte in der Show eine aufreibende Beziehung mit Che Diaz. Doch eben diese Figur wird in der kommenden Staffel nicht mehr auftauchen!

Das verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. Demnach habe Sara Ramírez (48) bereits angedeutet, aus dem Cast gestrichen worden zu sein – der Grund dafür sei das politische Engagement des nonbinären Schauspieltalents. Laut der Quelle spiele das aber keine Rolle: "Sara wurde gefeuert, weil Che nichts mehr zur Show beitrug!" So habe die Figur nach der Trennung von Miranda und Che keinen Mehrwert mehr für die Geschichte gebracht.

Ob mit oder ohne Sara – auf die neuen Folgen müssen die Fans noch etwas warten. Zuletzt hieß es nämlich, die dritte Staffel werde vermutlich erst 2025 erscheinen. Grund dafür sei der Streik in Hollywood, durch den sich die Dreharbeiten bisher verzögert hatten.

Getty Images Sara Ramírez und Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "And Just Like That"

Getty Images "Grey's Anatomy"-Star Sara Ramírez

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

