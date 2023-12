Dann soll die dritte "And Just Like That"-Staffel erscheinen

Die Fans müssen sich noch etwas gedulden! In den Neunzigern begeisterte Sex and the City ein Millionenpublikum. Umso erfreuter waren 2021 sicherlich die Fans, als mit And Just Like That das Leben der New Yorker Frauen rund rum Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker, 58) weitererzählt wurde. Und der Erfolg ist groß: Die Dreharbeiten zur dritten Staffel haben bereits begonnen – doch der Start der neuen "And Just Like That"-Season soll sich verzögern...

Wie Deadline jetzt berichtet, erscheint die dritte Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung voraussichtlich erst 2025 – Grund dafür sind die Verzögerungen durch den inzwischen beigelegten Streik in Hollywood. Der genaue Termin für die Premiere der neuen Staffel steht allerdings noch nicht fest. Es ist allerdings nicht die erste Verzögerung zwischen den "And Just Like That"-Staffeln: Zwischen dem ersten Staffelfinale im Februar 2022 und der Premiere der zweiten Staffel im Juni dieses Jahres lagen 15 Monate.

Auf was sich die begeisterten Zuschauer wohl freuen dürfen? Immerhin hatte das Finale der zweiten Staffel noch so einige Fragen offengelassen – nicht zuletzt wegen der wieder entflammten Liebe von Carrie und ihrem Ex Aidan (gespielt von John Corbett). Dass Sarahs Schauspielkollege wieder ans Set der Kultserie zurückkehrte, begeisterte aber nicht nur die Fans. "Ich liebe es einfach, mit John Corbett zu arbeiten", schwärmte auch Sarah selbst.

Getty Images Der Cast von "And Just Like That" bei der New York Premiere 2021

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Splash News / Action Press John Corbett und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

