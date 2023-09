"VIPs only!": Walentina will wegen der Steuern auswandern

Sie hat genug! Für Walentina Doronina (23) läuft es beruflich derzeit rund. Neben ihrer aktuellen Teilnahme am Sommerhaus wird die Blondine auch bald im neuen Format "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" zu sehen sein. Bei den vielen Projekten klingeln für den Realitystar ordentlich die Kassen – und somit fallen auch einige Steuern an. Davon hat Walentina allmählich genug und verkündet im Interview mit Promiflash: Sie möchte auswandern!

Die 23-Jährige machte sich bereits auf die Suche nach einem neuen Domizil im Ausland. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Can Kaplan hatte sie sich einige Immobilien auf Ibiza angesehen. Die Idee mit einer Auswanderung auf die spanische Insel verwarfen die beiden jedoch schnell wieder. "Obwohl die Insel superschön ist, war das dann irgendwie doch nicht so das Richtige für uns. Auch die steuerlichen Vorteile sind nicht sehr groß", plaudert Walentina aus. Eine mögliche Alternative hat sie aber schon in Aussicht: Zypern!

An Ibiza stört sie, dass die Leute dort die Nase hochtragen würden. "Ich finde, man sollte immer bescheiden bleiben. [...] Ich mag dieses Aufgesetzte nicht und das war oft auf Ibiza zu sehen", erklärt Walentina ihre Sicht der Dinge. Mehr Einblicke zu ihren Auswanderungsplänen sollen ihre Fans in "VIPs only!" bekommen. Die Influencerin verspricht: "Es wird viel privater, so wie eine Doku."

Alle Infos zu "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" bei RTLZWEI.

Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan

Walentina Doronina, Realitystar

Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

