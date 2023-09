Ehe-Aus: TikToker JamooTV und sein Aldi-Girl sind getrennt

JamooTV (24) ist wieder Single! Nachdem der Webstar ein Auge auf den TikTok-Megastar Addison Rae (22) geworfen hatte, kam er mit Elaine Victoria zusammen. Sie war auf der Kurzvideoplattform vor allem als sogenanntes Aldi-Girl bekannt, weil sie immer wieder Videos in Arbeitskleidung des Discounters hochgeladen hatte. Die beiden waren nicht nur verlobt, sondern haben sich im vergangenen Jahr auch nach islamischer Tradition das Jawort gegeben. Doch nun ist bei JamooTV und Elaine alles aus!

"Ich werde mich einmal und danach nie wieder zu diesem Thema äußern. Jamal und ich sind getrennt", verriet die einstige Kassiererin in ihrer Instagram-Story. Zudem betonte sie, dass keiner der beiden fremdgegangen sei. Stattdessen habe sie mit psychischen Problemen zu kämpfen: "Jamal hat das wirklich lange mitgemacht und dafür bin ich ihm unendlich dankbar." Böses Blut fließt zwischen den beiden wohl nicht – im Gegenteil. "Ich liebe diesen Menschen noch genau wie am ersten Tag. Aber ich muss erst mal lernen, mit mir selber klarzukommen", stellte Elaine klar. Sie wohne sogar noch in der gemeinsamen Wohnung, aber werde bald ausziehen.

Jamal, wie der TikToker mit bürgerlichem Namen heißt, äußerte sich in einem Livestream ebenfalls zu dem Thema. Er wirkt allerdings nicht ganz so gelassen: "Am Ende des Tages hat man vielleicht seine ganze Liebe einer falschen Person gegeben. Manchmal verkackt man halt im Leben. Ich komme damit nicht klar, weil ich die Welt nicht mehr verstehe, sage ich euch ehrlich." Der Streamer erklärte, gerade etwas "Heftiges" durchzumachen.

Anzeige

Instagram / jamootv JamooTV im November 2020 in Dubai

Anzeige

Instagram / jamootv JamooTV im Juni 2020 in Hannover

Anzeige

Instagram / jamootv JamooTV, TikTok-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de