JamooTV (22) ist ganz aus dem Häuschen! Seit einigen Jahren macht der Blondschopf nun schon Furore auf TikTok. Ende August erfüllte er sich dann einen ganz großen Traum. Nachdem er monatelang mit seinen kurzen Videos versucht hatte, die Aufmerksamkeit seines Crushs Addison Rae (21) zu erlangen, traf der Influencer sie schließlich Ende August. Bei ihrem Date schenkte der Webstar der Beauty zudem eine Lederjacke. Diese trug Addison nun tatsächlich an ihrem Geburtstag.

Kürzlich feierte die Schauspielerin ihren 21. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten und entschied sich an diesem Tag für eine ganz besondere Jacke. Wie auf einigen Schnappschüssen von Addisons Ehrentag zu erkennen ist, trug sie Jamoos personalisiertes Mitbringsel. In seiner Instagram-Story zeigte sich der TikToker wenig später total perplex und erfreut darüber, dass die Lederjacke seiner Angebeteten offenbar gefällt. Zu einem kurzen Clip, in dem der 22-Jährige sichtlich guter Laune war, schrieb er schlicht: "Wenn sie deine Jacke sogar an ihrem Geburtstag anzieht, hast du TikTok durchgespielt".

Jamoo konnte augenscheinlich selbst nicht recht fassen, dass die Amerikanerin sein Geschenk so wertschätzt. "Also für mich ist das gerade echt krass. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber das zeigt mir, dass sich alles gelohnt hat", erzählte die Netzpersönlichkeit überglücklich. Zudem versicherte er, dass er um seine Traumfrau kämpfen werde. "Ich liebe diese Frau einfach", fügte er abschließend hinzu.

Instagram / jamootv JamooTV und Addison Rae im August 2021

Instagram / addisonraee Addison Rae im Oktober 2021

Instagram / jamootv Addison Rae und JamooTV in Los Angeles

