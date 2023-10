JamooTV und sein Aldi-Girl verkünden ihr Liebes-Comeback!

JamooTV und Elaine Victoria geben ihrer Liebe eine weitere Chance! Der TikToker und die einstige Aldi-Kassiererin waren ein glückliches Paar und haben sich nach islamischer Tradition sogar das Jawort gegeben. Mitte September verkündeten die beiden dann aber völlig überraschend ihre Trennung. Elaine hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen, die sie erst mal alleine in den Griff bekommen wollte. Jetzt ist sie wieder mit ihrem Ex zusammen!

In seiner Instagram-Story teilte der Influencer ein Foto, auf dem Elaine zu sehen ist. Sie hält jede Menge herzförmige Luftballons sowie einen Strauß Rosen in den Händen. Die einstige Discounter-Mitarbeiterin hat ein strahlendes Lächeln im Gesicht. "Alles Gute zum Geburtstag", gratulierte der Hamburger. An der Wand im Hintergrund ist außerdem der Schriftzug "Willst du meine Freundin sein?" zu lesen. Damit dürfte klar sein, dass die beiden wieder ein Paar sind.

Die Trennung hatte vor allem den Webstar, der mit bürgerlichem Namen Jamal heißt, belastet. "Ich komme damit nicht klar, weil ich die Welt nicht mehr verstehe, sage ich euch ehrlich", hatte er vor wenigen Wochen in einem Livestream betont. Kurz zuvor hatte Elaine erzählt: "Ich liebe diesen Menschen noch genau wie am ersten Tag. Aber ich muss erst mal lernen, mit mir selber klarzukommen."

JamooTV und seine Freundin Elaine alias Aldi-Girl

JamooTV

Elaine Victoria, TikTokerin

