JamooTV (22) hat sich einen großen Traum erfüllt! Der Influencer hat sich in den vergangenen Jahren auf der beliebten Lip-Sync-Plattform TikTok einen großen Namen gemacht. In den vergangenen Monaten verfolgte er ein ganz bestimmtes Ziel: Er wollte unbedingt ein Date mit der Netz-Bekanntheit Addison Rae (20). Monatelang versuchte der Blondschopf, die gebürtige US-Amerikanerin mit seinen Clips im Netz auf sich aufmerksam zu machen – und das hat tatsächlich auch geklappt: Jamoo hat Addison nun getroffen!

"Das ist natürlich das Krasseste, was mir passieren konnte", berichtete der 22-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Kürzlich sei er in die USA gereist – und habe dort alle möglichen Webstars kennenlernen dürfen, darunter auch seine Traumfrau Addison. "Das war mein größtes Ziel, was ich je im Leben hatte. Ich habe es einfach geschafft, ich bin so stolz auf mich", jubelte Jamoo. Bei dem Date überraschte der TikToker die Sängerin sogar mit einem süßen Präsent: Er überreichte ihr eine personalisierte Lederjacke mit Zitaten aus ihrem Song "Obsessed".

Für den YouTuber sei das Aufeinandertreffen ein voller Erfolg gewesen – und definitiv das Highlight seiner USA-Reise. "Jetzt, wo ich sie persönlich kennengelernt habe – sie ist in echt noch tausend Mal schöner als auf den Videos. Sie bleibt auf jeden Fall meine Traumfrau", schwärmte der 22-Jährige in den höchsten Tönen von ihr.

JamooTV, TikTok-Star

JamooTV und Addison Rae im August 2021

Addison Rae, TikTok-Star

