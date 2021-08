Der deutsche TikTok-Star JamooTV (22) hatte einen großen Traum: Monatelang wünschte er sich nichts sehnlicher, als einmal in seinem Leben auf ein Date mit Social-Media-Megastar Addison Rae (20) zu gehen! Vor Kurzem konnte er sich genau das in Los Angeles endlich erfüllen – und mit seiner Herzdame ein paar Worte wechseln und ihr ein Geschenk überreichen. Zurück in Deutschland hat Promiflash mit dem 22-Jährigen über sein Rendezvous in der US-amerikanischen Traumfabrik gesprochen und erfahren, wie privat es wirklich wurde, was er von ihrem neuen Freund hält und welchen Traum er als Nächstes verfolgt!

