JamooTV (22) verrät sein Erfolgsrezept! Der TikTok-Star ist erst seit knapp zwei Jahren auf der Social-Media-Plattform unterwegs, jedoch gelang ihm in dieser kurzen Zeit bereits ein kometenhafter Aufstieg: Inzwischen folgen dem Lockenkopf schon über vier Millionen Menschen und erfreuen sich täglich an seinen lustigen und kreativen Clips. Jetzt hat Jamoo Promiflash verraten, warum er bei seinen Fans so unfassbar gut ankommt!

Im Interview mit Promiflash überlegt Jamoo, was der Grund für seinen Erfolg sein könnte: "Ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht, ich habe Leute zum Lachen gebracht, ich habe Comedy gemacht, habe sogar meine Familie mit eingebunden, habe mir Ziele gesetzt – und die Leute wollten das einfach verfolgen." Insbesondere seine Zielstrebigkeit, seine Authentizität und die Tatsache, dass er kein Blatt vor den Mund nehme und so auch mal Gegenwind abbekomme, mache ihn bei seinen Followern seiner Meinung nach beliebt. "Das ist das, warum viele Leute mich feiern, weil ich einfach das durchziehe, was ich mir in meinen Kopf setze", schlussfolgert der Webstar.

Dabei wollte Jamoo erst einen ganz anderen Berufsweg einschlagen. "Ich wollte früher mal Polizist werden, aber in der Schule dachte ich mir mit der Zeit, dass das nicht das ist, was ich wirklich machen will", erinnert sich der Blondschopf. Er sei schon immer der Klassenclown gewesen und sei so darauf gekommen, Videos zu drehen.

Instagram / jamootv JamooTV, TikTok-Star

Instagram / jamootv Addison Rae und JamooTV in Los Angeles

Instagram / jamootv JamooTV, deutscher TikTok-Star

