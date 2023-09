Giovanni Zarrella bei "The Voice": Jana Ina ist durchgedreht

Sie konnte es nicht fassen. Schon bald geht The Voice of Germany in eine neue Runde. Neben zahlreichen neuen Gesangstalenten werden die Zuschauer auch fünf völlig neue Coaches kennenlernen. Mit dabei ist auch Sänger Giovanni Zarrella (45). Während sich das einstige Bro'Sis-Mitglied sicher über seinen neuen Job freute, versetzte die Nachricht eine Person in Ekstase: Gegenüber Promiflash verrät Giovanni, dass vor allem seine Frau Jana Ina (46) völlig aus dem Häuschen war.

Im Rahmen des 30. Geburtstages von Bildergarten Entertainment spricht der Musiker mit Promiflash über den Moment, in dem seine Liebste von der freudigen Nachricht erfahren hatte. "Jana ist durchgedreht. Meine Frau ist der größte "The Voice of Germany"-Fan überhaupt", plaudert er aus. Besonders "dass sie mich da jetzt unterstützen kann oder auch sieht, wie ich jetzt in der Show bin, ist für sie das Allergrößte", meint Giovanni weiter.

Scheint, als bekomme der 45-Jährige die vollste Unterstützung seiner Familie. "[Jana Ina] ist so happy darüber, die freut sich total – meine Kids aber auch. [...] Die waren auch live im Studio mal dabei", sagt er. Und auch, dass seine Liebsten ihn selbst von zu Hause aus tatkräftig unterstützen werden, ist wohl klar. Denn wie Giovanni zuletzt verrät, gucken sie schon immer "gemeinsam gerne 'The Voice' an."

Getty Images Giovanni Zarrella, Musiker

Getty Images Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella, 2022

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

