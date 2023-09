Promis gegen Steffen: Wer gewinnt "Grill den Henssler"?

Bei Grill den Henssler blieb es heute bis zu guter Letzt spannend. Am Sonntag lieferte sich Profikoch Steffen Henssler (50) wieder ein aufregendes Kochduell gegen drei Promis: Stand-up-Komikerin Ilka Bessin (51), Rapper Eko Fresh (40) und Hundetrainer Martin Rüttner. Gecoacht wurden die Kandidaten in dieser Woche höchstpersönlich von dem österreichischen Fernsehkoch Johann Lafer (65). Doch welche Kochkünste konnten die Jury schlussendlich am meisten überzeugen?

In der heutigen Folge von "Grill den Henssler" wurde der Wettkampf in der Küche zu einem richtigen Kopf-an-Kopf-Rennen. Martin servierte als Vorspeise vegane Kohlrouladen. Ilka kümmerte sich hingegen um den Hauptgang: gefüllte Kalbsfilet mit Tomaten-Wassermelonen-Salat. Für das Dessert sorgte schließlich Eko Fresh, der Baklava vom Grill und gegrillten Obstsalat zauberte. Am Ende war das Ergebnis knapp, aber aussagekräftig: Bei einem finalen Punktestand von 103 zu 96 ging der Sieg in dieser Woche mal wieder an Steffen!

Es ist nicht das erste Mal, dass der 50-Jährige als Sieger der Show hervorgeht. In den vergangenen Monaten hatte Steffen immer wieder die Nase vorn. In der letzten Folge war das Endergebnis noch eindeutiger: Der Starkoch konnte sich letztendlich mit 105 Punkten gegen Streamer Knossi (37), Tokio Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (34) und Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (34) durchsetzen.

