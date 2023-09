Nach Trennung: Sam Asghari lässt im Netz die Muskeln spielen

Er zeigt, was er hat. Sam Asghari (29) und Britney Spears (41) gingen viele Jahre zusammen durchs Leben. Im vergangenen Jahr gaben sich die Sängerin und der Fitnesstrainer sogar das Jawort. Doch zuletzt gab es immer wieder Krisengerüchte. Im August folgte dann die traurige Gewissheit: Sam und Britney lassen sich wirklich scheiden. Während sich die Blondine offenbar mit einem ihrer Hausangestellten ablenkt, scheint sich das Model ganz und gar auf seinen Body zu fokussieren.

Auf Instagram postete der Personal-Trainer am Samstag ein Video von sich selbst, in dem er ohne Hemd und verschwitzt im Fitnessstudio zu sehen ist. Die Aufnahme von seinem Workout betitelte er mit "Fokussiert". Sam präsentierte unter anderem sein Können an der Klimmzugstange. Am Ende zeigte er noch mal seinen angespannten, durchtrainierten Körper.

Britney hingegen vergnügt sich wohl mit ihrem Ex-Haushälter Paul Richard Soliz. Sie seien inmitten der Scheidung von Britney und Sam zusammengekommen – das sagte ein Insider gegenüber Page Six. Die Romanze der beiden soll allerdings erst nach der Trennung begonnen haben.

Instagram / CxRHViVvuqp Sam Asghari, Fitnesstrainer

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

Instagram / CxRHViVvuqp Sam Asghari, September 2023

