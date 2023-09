Ist schon wieder alles aus bei Hanna Weig und Giovanni?

Bahnt sich da etwa die erste Liebeskrise an? Hanna Weig (27) hatte nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Jörn Schlönvoigt (37) kurzen Prozess gemacht: Das Model wurde schon im November knutschend mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini gesehen. Das Liebesglück der beiden ist offiziell zwar nicht bestätigt, doch die Brünette teilte in den Medien immer wieder süßen Content mit ihrem Liebsten. Doch jetzt könnte die Romanze schon wieder vorbei sein. Hanna löscht ein Pärchenvideo der beiden und folgt Giovanni nicht mehr: Sind sie etwa getrennt?

Auf dem Instagram-Profil der Beauty ist vom Ex von Michelle Hunziker (46) nichts mehr zu sehen. Wo einst ein süßes Video die beiden verliebt auf einem Boot zeigte, herrscht nun gähnende Leere. Hanna entfernte auch ein Highlight, in dem sie Aufnahmen mit dem Mediziner gespeichert hatte. Die Influencerin setzt sogar noch eins drauf und entfolgt ihm. Ob die Turteltauben gerade eine Krise durchstehen oder vielleicht schon getrennt sind?

Dabei schien es bei Hanna und Giovanni etwas Ernstes zu werden. Ihr Ex und Vater der gemeinsamen Tochter Delia wollte sogar schon die Bekanntschaft des neuen Mannes an der Seite der Beauty machen. "Wir werden uns aber voraussichtlich in diesem Sommer kennenlernen. Was ich bisher von ihm mitbekommen habe, macht einen guten Eindruck", betonte der GZSZ-Darsteller noch im August im Interview mit Bunte.

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de