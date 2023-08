Kennt Jörn Schlönvoigt schon Hannas neuen Partner Giovanni?

Jörn Schlönvoigt (37) plaudert über Hannas (27) neue Liebe! Der Schauspieler und die Mutter seiner Tochter Delia sind getrennt. Trotzdem scheinen sie ein gutes Verhältnis miteinander zu pflegen – vor allem für ihr Kind. Auch die neue Beziehung der Influencerin stellt wohl kein Problem dar. Sie ist mit dem Italiener Giovanni Angiolini zusammen. Der Chirurg verbringt auch schon Zeit mit Hannas Nachwuchs. Hat auch Jörn Giovanni bereits kennengelernt?

Im Gespräch mit Bunte findet der GZSZ-Darsteller nur positive Worte über Hannas Liebsten – und das, obwohl er ihn noch nicht persönlich kennengelernt hat. "Wir werden uns aber voraussichtlich in diesem Sommer kennenlernen. Was ich bisher von ihm mitbekommen habe, macht einen guten Eindruck", betont Jörn. Es sei auch völlig in Ordnung, dass Hanna wieder verliebt ist. Seit rund eineinhalb Jahren sind sie getrennt.

"Es ist völlig klar, dass man sich irgendwann neu verliebt. [...] Und ich freue mich sehr für sie und gönne ihr das neue Glück!", führt der Serienstar aus. Jörn selbst will sich mit der Liebe etwas mehr Zeit lassen. Er wolle noch keine neue Familie gründen und heiraten. Und wenn er dann die Richtige gefunden hat, möchte er die Beziehung dieses Mal aus der Öffentlichkeit raushalten.

Rom@/MEGA Hanna Schlönvoigt und Giovanni Angiolini in Rom im Februar 2023

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt mit seiner Tochter im August 2022

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

