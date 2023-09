Kevin Costner und Christine einigen sich im Scheidungsdrama!

Wird nun Ruhe zwischen Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) einkehren? Der Schauspieler und die US-Amerikanerin liefern sich seit ihrer Trennung einen Rosenkrieg vor Gericht. So stand vor allem der Auszug der Beauty aus dem gemeinsamen Haus lange zur Debatte, bis sie Ende vergangenen Juli dann endlich ihre Sachen packte. Auch die Unterhaltszahlung für die gemeinsamen Kinder war lange ein Thema. Doch nun sieht es so aus, als könnte das Ex-Paar endgültig einen Schlussstrich ziehen: Kevin und Christine haben sich endlich geeinigt!

Wie TMZ berichtet, soll das Gericht nun ein Urteil gefällt haben, das wohl vor allem dem "Bodyguard"-Darsteller in die Karten spielt. So steht in den Dokumenten des Anwaltsteams des Schauspielers, dass er monatlich rund 59.000 Euro an Unterhalt für seine Kinder abdrücken muss, obwohl seine Ex mehr verlangt hat. Auch in allen anderen Punkten ist der Richter zu einem Entschluss gekommen.

Doch wird Christine die Scheidung anfechten? Wie aus den Dokumenten hervorgeht, ist das eher unwahrscheinlich: So müsste die 49-Jährige ihrem Verflossenen rund 94.000 Euro zurückzahlen. Zusätzlich müsse sie noch Kevins Anwaltskosten übernehmen.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, Vanity Fair Oscar Party 2022

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im Februar 2015

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Februar 2022

